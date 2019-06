TSK'ya katılan pilota ikramiye

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, pilotlukta zorunlu hizmet nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesine katılacak her pilota her yıl bir maaş ikramiye vereceklerini bildirdi. Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) tarafından düzenlenen ‘Pilotlukta Zorunlu Hizmet Çalıştayı’na katılan Aycı, TSK’deki görevlerine dönecek pilotların maddi ve manevi kayıplarını en aza indirmek için önemli desteklerde bulunacaklarını belirtti. Aycı, “Vatan savunması için ne gerekiyorsa eksiksiz yapmak bizim için şereftir. Bayrak taşıyıcı olarak Peygamber ocağına geri dönen her pilotumuzun destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi. Aycı, şöyle konuştu:

TAŞINMA DESTEĞİ

“Türk askerini Bosna’dan Somali’ye nerede gördüysek gururlandık. TSK’ya dönecek olan THY pilot ve ailelerinin yatarak tedavi masraflarının şirketimiz tarafından karşılanması talimatını verdim. Bu süreçte yeni evine taşınmak için masrafta bulunacak pilotlarımıza 10 bin lira taşınma desteği yapacağız ve çalışan eşinizin iş durumu etkilenirse istihdam sağlamak için elimizden gelen her şeyi yaparız.”