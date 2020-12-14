MSB Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde yer alan Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına önlisans ve lisans mezunu astsubay alımı yapacak. TSK 2020 yılı dış kaynaktan muvazzaf astsubay adayı temini başvuru kılavuzunu yayımladı. Astsubay alımı başvuruları 25 Aralık'ta sona erecek. TSK astsubay alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır? PERTEM Astsubay alım şartları nedir? İşte tüm detaylar..





TSK ASTSUBAY ALIMI NE ZAMAN?

MSB, TSK astsubay alımı ilanı ve başvuru kılavuzu yayımlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde yer alan Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına alınmacak muvazzaf astsubay adayı temini için başvurular başladı. Adaylar başvurularını 25 Aralık tarihine kadar yapabilecek.

TSK ASTSUBAY ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar ön başvurularını 25 Aralık 2020 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta ile, dilekçe ile veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacak. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapabilecek. Tercih işlemini tamamladıktan sonra adayların “Tercihlerimi Göster” butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol etmeleri gerekiyor. Adaylar, tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapmayacak. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacak.

Adaylar bilgilerini ve tercihlerini müracaat tarihinin bitimine kadar güncelleyebilecek, 25 Aralık 2020 saat 23:59’dan sonra sistem üzerinden yapılacak güncellemeler kabul edilmeyecek, bu tarih ve saatten sonra adaylar tarafından yalnızca iletişim bilgileri, Per.Tem.D.Bşk.lığına gönderecekleri ıslak imzalı dilekçe ile güncellenebilecektir.

Adaylar;

(a) Mezun oldukları kaynak okul programına uygun olmak şartıyla istedikleri kadar Kuvvet ve sınıf/branşı sıralı (öncelikli) olarak tercih edebilecek,

(b) Kuvvet Komutanlığı tercihleri, sadece seçim aşamalarına katılacak adaylara yapılacak çağrıya esas olmak üzere sıralı (öncelikli) olacak, tüm seçim aşamalarından başarılı olan adayların yerleştirilmesinde dikkate alınmayacak, yerleştirme işlemi için Kuvvet K.lığı içerisindeki sınıf/branş önceliği dikkate alınacak,

(c) Sınav aşamalarından başarı ile geçen adayın yerleştirme işlemleri; aday, tercih ettiği tüm Kuvvet Komutanlıkları için sınıflandırmaya tabi tutulacak şekilde yapılacak, her aday kayıt hakkı kazandığı Kuvvet Komutanlıklarından istediğine kayıt yaptırabilecektir.

(5) Sınav aşamalarını müteakip sağlık raporu kriterleri Muharip veya Yardımcı sınıflar için farklı olacağından, tercihler yapılırken azami dikkatli davranılması ve hem muharip hem de yardımcı sınıf tercihi yapmaları adayın lehine olacaktır. (Örneğin sadece yardımcı sınıflar için astsubay olur kararlı sağlık raporu olan adayların muharip sınıflar için yapmış oldukları tercihler dikkate alınmayacaktır.) Başvuru aşamasında yapılan tercihler daha sonra değiştirilemeyecek, tercih değiştirme ve/veya güncelleme talepleri dikkate alınmayacaktır.

(6) Başvurusu kabul edilen adaylara ANKARA’da uygulanacak sınav tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

(7) Asıl başvurular; başvurusu kabul edilen adayların Evrak Kontrol aşamasına gelmeleri ile yapılmış sayılacaktır.

(8) Adayların ön başvuru için 2020 yılı KPSS P93 puanları kabul edilecek, 2018 yılı ve öncesi KPSS P93 puanları dikkate alınmayacaktır.

(9) 2019 ve 2020 yılı KPSS P3’den her ikisine de katılmış olan adayların en yüksek olan puanı değerlendirmeye alınacak, 2018 ve öncesi KPSS P3 puanları dikkate alınmayacaktır.

MUVAZZAF ASTSUBAYLIĞA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde muvazzaf astsubay olarak istihdam edilmek üzere başvuru kılavuzunda belirtilen okullara göre alım yapılacak.

Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan kadın ve erkek adaylardan;

(1) 01 Ocak 2020 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; (a) Ön lisans düzeyinde mezunlar için 25 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1995 ve daha sonraki doğumlular), (b) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1993 ve daha sonraki doğumlular),

2) Yurt içinde en az iki yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO (1)’de gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (yurt içi eş değer programlar dikkate alınmayacak, lisans mezunu adayların mezun olduğu program kaynak okul programı olarak kabul edilecek, lisans mezunu adayların mezun olduğu ön lisans programları kaynak okul programı olarak kabul edilmeyecektir.)

(3) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın TABLO (1)’de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar; başvuru ekranından “Eğitim Bilgileri” başlığının altında bulunan ‘Eğitim Bilgisi Ekle’ butonuna tıklayarak açılan penceredeki bilgileri girecek, daha sonra ‘Ekle’ düğmesine tıklayarak girdiği bilgileri kaydedecek, müteakiben “Eğitim Bilgileri” alanında bulunan ‘Diploma/Denklik Bel.Yükle’ butonuna tıklayarak, önceden taratılmış denklik belgesini sisteme yükleyecektir, söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

(4) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P93 Ön Lisans puanı en az 60 olanlar, 2019 ve 2020 KPSS P3 Lisans Puanı en az 60 olanlar, (her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek KPSS P3 puanı esas alınacak, lisans mezunlarının KPSS P93 puanları astsubay temininde geçerli olmayacak, 2018 yılı ve öncesi KPSS puanları kabul edilmeyecektir.)

(5) Bando sınıfına müracaat edecek adaylar için KPSS şartı aranmayacak, bu adaylardan MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak Genel Kültür Sınavından en az 50 puan alanlar değerlendirmeye alınacaktır. Bu maksatla Bando sınıfına müracaat edecek adaylar, ikinci seçim aşamasından önce Genel Kültür Sınavına tabi tutulacak, bu sınavda başarılı olmaları durumunda ikinci seçim aşamasına katılmak üzere çağrı yapılacaktır.

(6) Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(7) Askerlik hizmeti devam etmekte olan Yedek Subay/Yedek Astsubay, erbaş ve erler,

(8) Askerlik hizmetinden terhis olanlar (hakkında “Yedek Subay/Yedek Astsubay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),

(9) Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt edenler başvurabilecektir.

ASTSUBAY ALIMI GENEL ŞARTLARI NEDİR?

(a) Muvazzaf astsubay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nun 68’inci maddesi ile Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinde düzenlenmiş olan nitelikleri taşımaktır. Bunlar:

(İ) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(İİ) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(İİİ) Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,

(IV) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

(V) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasında olumlu sonuç almak,

(VI) Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

(VII) Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlakî nedenlerle çıkarılmamış olmak,

(VIII) Adlî sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza

almamak,

(IX) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,

(X) Hakkında Yedek Subay/Yedek Astsubay olamaz kararı bulunmamak.

(b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

(c) Millî güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

(ç) 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesindeki diğer şartlara sahip olmak.