TSE'den tesislerde 'temiz üretim' belgesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, rekabet gücünü artıracak her alanda beyaz eşya sektörüyle yakın işbirliği içinde olmaya devam edeceklerini belirterek, “2012’den bu yana sektörde 12 milyar liralık yatırımı teşvik ettik ve 10 bine yakın ilave istihdam oluşmasını sağladık” dedi. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (TÜRKBESD) yönetim kurulu toplantısına katılan Bakan Varank, “Avrupa’nın birinci, dünyanın ikinci büyük üretim üssüyüz” ifadelerini kullandı.

KONTROL LİSTESİ HAZIR

Çalışan sağlığını güvence altında tutma noktasında üretim öncesi ve sonrasındaki iş süreçlerinin planlaması gerektiğini ifade eden Varank, alınması gereken önlemlerde yol gösterici olması için Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından bir kılavuz hazırlandığını hatırlattı. Varank, kılavuzu baz alarak bir kontrol listesi de oluşturduklarını belirterek, şöyle konuştu:

DÜNYADA ÖNCÜ OLACAK

“Bu kontrol listesinden hareketle dünyada da öncü olacak şekilde belgelendirme faaliyetleri yapacağız. Herhangi bir kuruluş bize başvurup, ‘belge almak istiyorum, işletmemi tescil etmek istiyorum’ derse, yerinde denetimler sonrasında uygun olanları TSE’den belgelendireceğiz. Temiz üretimin, enfeksiyona karşı tedbirlerin dünya ticaretinde çok önemli bir hale geleceğini biliyoruz. Attığımız bu adımla yeni döneme şimdiden hazırlığımızı yapmış oluyoruz.”

YERLİLİĞİ ARTIRIN TEDARİKÇİLERE SAHİP ÇIKIN

Yeni normale geçişte iş güvenliğinin yanı sıra üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesinin de önemli olduğunu vurgulayan Varank, yerlileşme oranlarının artırılması ve tedarikçilere sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Varank, “Üretimde yeni yöntemler denemekten çekinmeyin, ürün setinizi çeşitlendirin” ifadelerini kullandı.

