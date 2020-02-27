Tropikal meyve yok satıyor

Antalya’nın Gazipaşa İlçesi’nde ve komşu ilçelerinde yetişen 42 cins tropikal meyveyle tanıtım yapan işadamı Mustafa Ezici, üreticilere tropikal meyve üretmeyi önerdi. Tropikal meyvelerin katma değeri ve kâr marjının diğer meyve ve sebzelere göre çok daha yüksek olduğunu vurgulayan Ezici, “Gazipaşa, Anamur ve Alanya’da benim tespit ettiğim 42 tropik meyve var. Bunların hepsinin üretimine geçilebilir” diye konuştu.

1 MANGO 20 LİRA

Ezici, şöyle konuştu: “Mangonun tanesini 20 liraya satıyoruz. Passion fruitin tanesi 8 lira. Ejder meyvesi 30 lira, pikan cevizinin kilosu 60 lira. Bunlara birçok alıcı var ve bunlar satılıyor. Avokadonun tanesini 10 liradan satıyoruz. 10 milyar dolarlık ihracat hacmi çıkacak bir toprağımız var.”