Trendyol'dan KOBi'lere 80 milyon liralık paket

Trendyol, koronavirüs salgını sürecinde iş ortağı KOBİ’lerin işlerini sorunsuz sürdürebilmeleri amacıyla pazarlama, eğitim ve finansman katkıları içeren 80 milyon liralık KOBİ Destek Paketi’ni hazırladı. Şirketin açıklamasına göre, Trendyol, aynı zamanda ücretsiz eğitimlerle KOBİ’lerin dijitalleşmesine katkı sağlayacak, iş ortağı KOBİ’lerin operasyonel süreçlerinde ihtiyaç duymaları halinde geçici personel bulmalarına yardımcı olacak.

45 BİN FİRMAYI KAPSIYOR



Trendyol, destek paketi kapsamında KOBİ’lerin iş devamlılığına destek olmak amacıyla, tüm kategorilerdeki 45 bin KOBİ iş ortağı için vadelerini yeniden düzenledi. Platform, bu kapsamda iş ortağı KOBİ’lere toplam 20 milyon TL tutarında finansman desteği sağlamış olacak. Trendyol, KOBİ Destek Paketi’nde ayrıca yeni katılan üyelerine ise pazarlama için de 60 milyon TL’lik ek kaynak ayırdı.

ÜCRETSİZ EĞİTİM



Binlerce KOBİ’yi e-ticaretle tanıştırmak isteyen Trendyol, ücretsiz eğitimlerle KOBİ’lerin dijitalleşmesi için önemli katkı sağlayacak. Şirket, bu kapsamda ürün listeleme, tedarik ve operasyon süreçleri ile ilgili eğitimlerini artırdı.