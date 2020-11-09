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09 Kasım 2020 Pazartesi 10:57 | Son Güncelleme:

Trendyol indirim günleri başladı mı? 9-12 Kasım Trendyol indirimi ne zaman?

Trendyol indirim günleri başladı mı" 9-12 Kasım Trendyol indirimi ne zaman"

Trendyol indirimleri teknoloji, tekstil gibi çoğu üründe fiyatları yarı yarıya düşürecek. Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitelerinden biri, Süper İndirim Günleri adıyla birçok üründe büyük oranda indirim yapacak. Trendyol indirimi, 9 ve 12 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak. Peki, Trendyol indirim günleri başladı mı?

Trendyol indirimi kişisel bakımdan ev eşyalarına kadar birçok üründe indirime uyguluyor. Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitelerinden biri olan Trendyol, kasım ayından birbirinden çeşitli ürünlere büyük oranda indirim yapacak. Süper İndirim Günleri 9 ve 12 Kasım tarihlerinde olacak. Trendyol indirim günleri başladı mı?

TRENDYOL İNDİRİM NE ZAMAN?

2020 yılı Trendyol indirimleri , 9 - 12 Kasım'da kullanıcılara hizmet verecek. Bu akşam saat 00:00 itibarıyla Süper İndirim Günleri başlamış olacak. Böylece 9-10-11-12 Kasım tarihlerinde toplam 4 gün, uygun fiyata alışveriş yapma fırsatı sunacak.

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HANGİ ÜRÜNLERDE İNDİRİM OLACAK?

Trendyol, birçok ürünü hızlı ve uygun fiyata vatandaşlara sunuyor. 9 - 12 Kasım Trendyol süper indirim günleri kapsamında da yine her çeşit ürünü tüketicilere açıyor. Cep telefonu, bilgisayar, kulaklık, hoparlör, küçük ev aletleri gibi elektronik ve teknoloji ürünlerinde, mobilya, dekorasyon gibi ürünlerde, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde, giyim ürünlerinde, saat başta olmak üzere pek çok aksesuar ürününde, süpermarket ürünlerinde, spor giyiminde farklı oranlarda indirimler gerçekleştirilecek.

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