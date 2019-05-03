Trakya'da doğal gaz rezervi bulundu

Türkiye her yıl milyarlarca doları, petrol ve doğalgazın başını çektiği enerji ihtiyacı için harcıyor. Oysa ülkemizin bu alandaki potansiyelini yıllarca ihmal ettik. Son yıllardaki adımlar ise umut verici.

İşte bunun son örneği Kanadalı bir şirketin Trakya’da ileri teknolojiyle yaptığı sondajlar… Valeura firmasının yürüttüğü çalışmalardan olumlu sonuçlar elde edildi. Bölgede yüksek basınçlı doğal gaz bulunduğu belirlendi. Rezervin, yaklaşık 20 trilyon metreküp olduğu tahmin ediliyor. Bu da 3.5 milyar varil petrolle eşit. Bu keşif, yabancı medyanın da ilgisini çekti. İngiliz The Daily Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, Kanadalı şirketin Norveçli partneri Equinor ile birlikte yaptığı çalışmaların İstanbul’a sadece 2 saatlik mesafede olduğuna dikkat çekildi. Gazete, “Doğal gazı tamamen yurt dışından ithal eden Türkiye, böylece Rusya’ya olan enerji bağımlılığından kurtulabilir. Bu miktardaki doğal gaz rezervi aynı zamanda Türk ekonomisini de besleyebilir” yorumunda bulundu.

Yaklaşık sekiz yıldır Türkiye’de bu alanda çalışmalar yaptıklarını belirten Valeura CEO’su Sean Guest, şunları söyledi: “Devepınar-1 sahasında yaptığımız sondajdan elde edilen sonuçlar, bölgede yüksek basınçlı doğal gaz bulunduğuna dair tahminlerimizi destekliyor. Elde ettiğimiz ilk sonuçlar bizi cesaretlendirdi. Yamalık-1 ve İnanlı-1 sahalarımızın 20 kilometre kadar uzağında da yüksek basınçlı gaz ve rezerv bulunduğu görülüyor. Yakın gelecekte birkaç alanda üretim testlerine başlayarak gaz akışına dair detayları anlamış olacağız.”