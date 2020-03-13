Trakya'da 15 yıllık doğalgaz bulundu

Daha önce Kapaklı ilçesi Karaağaç ve Kazak Gölü mevkiinde yürütülen sondaj çalışmalarından sonuç alan TPAO, Pınarca Mahallesi’ndeki iki kuyuda daha doğalgaz buldu. Yaklaşık 5 aydır süren arama çalışmaları neticesinde kuyularda yaklaşık 200 milyon metreküplük bir doğalgaz rezervinin olduğu açıklandı. Tahmini 3 bin 800 metrelik kazı çalışmaları sonucu bulunan gazın, Trakya bölgesinin yaklaşık 15 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılaması bekleniyor.

TERMAL SU ÇIKABİLİR



Pınarca Mahalle Muhtarı Taner Diril, “TPAO tarafından mahallemiz sınırları içerisinde iki kuyuda doğal gaz arama çalışması yapıldı. Doğalgazın yanı sıra bölgede termal su çalışmaları da var. Yetkililer çalışmaların devam edeceğini söylüyor” ifadelerini kullandı.