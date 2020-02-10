Trakya trafiğini rahatlatan açılış

Törende konuşan Bakan Turhan, Tekirdağ’ın sanayi ve tarımda önemli bir rol aldığını ve bunun için de bakanlık olarak yapılması gereken tüm yatırım ve çalışmaları yaptıklarını söyledi. Bakan Turhan “İstanbul gibi dünyanın mega şehirlerinden birine komşu olması da Tekirdağ’ımıza ayrı bir değer katmaktadır. Durum böyle olunca da Tekirdağ’a ne gerekiyorsa yapılması gerekmektedir. Tekirdağ’ın ulaşım ve iletişim altyapısına bugüne kadar 5.5 milyar TL yatırım yaptık” diye konuştu.

13 KİLOMETRELİK YOL

Turhan 13 kilometrelik yeni yol için de 172 milyon TL harcandığını söyledi. Turhan “Bu proje, D-110 (Tekirdağ- İstanbul) ayrımı ile D-100 (İstanbul-Edirne) arasındaki bölünmüş yolda sürekliliği sağlayacak ve Çorlu şehir içi trafiği rahatlayacak” diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop da yaptığı konuşmada trafik kazalarına çok kurban vermiş bir ülke olduğumuzun altını çizerek “Çalışmaya memur ve mecburuz” dedi.