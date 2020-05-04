Trabzon TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 açıklandı mı? TOKİ Trabzon kura canlı yayın izle

Trabzon TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 açıklandı mı? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. TOKİ Trabzon kura canlı yayın izleme linki de projeye başvuru yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugün TOKİ'nin Şalpazarı ilçesinde yer alan 48 konut ve Tonya 2. Etap'ta yer alan 94 konut kura yöntemi ile sahiplerini bulacak. Kuralar TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı yayınlanacak. İşte tüm merak edilenler..

TRABZON TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2020 AÇIKLANDI MI?



Trabzon TOKİ kura sonuçları isim listesi henüz açıklanmadı. Trabzon TOKİ kura sonuçları açıklanır açıklanmnaz haberimizin içerisine eklenecektir.

TOKİ TRABZON KURA CANLI YAYIN İZLE

SÖZLEŞME İMZALANMASI NASIL OLACAK?

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Hak sahiplerine konutlar;

Satış fiyatının %10'u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.