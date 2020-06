Trabzon tereyağına ihanet! 9 firma bitkisel yağ katmış

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapan firmaları dün teşhir etti. İstanbul’da iki firmanın ürünlerine at ve eşek eti, Trabzon’da 9 firmanın ünlü Trabzon tereyağına bitkisel yağ, 34 firmanın da Türkiye’nin gururu zeytinyağına trans yağ karıştırdığı ortaya çıktı. Denetim ve ifşalar daha sık yapılınca, yılbaşında 229 olan firma hileci firmaların sayısı 69’a düştü. Ancak hala vatandaşın sağlığıyla oynayan firmaların varlığı gözleri yeniden Meclis’teki yasaya çevirdi.

5 YIL HAPİS YOLDA



Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, vatandaşların CİMER ve Alo 174’e yaptığı şikayetlerden çok yararlandıklarını belirterek, “Hileli ürün sayısında ciddi azalma var. Şimdi yeni yasayla artacak. Ayrıca parayı ödeyip üretime devam edemeyecekler” dedi.

Pakdemirli, gıda sahtekarlarına ilişkin düzenlemenin Alt Komisyon’dan geçtiğini hatırlatarak “Genel Kurul’a gelecek. Gıda sahtekarlarına göz açtırmayacağız” dedi. Pakdemirli “Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokan gıda işletmecilerine 1 yıldan 5 yıla kadar hapis, ayrıca adli para cezası getirilecek” dedi. Pakdemirli “Taklit-tahşiş yapanlar fiili iki yıl içinde tekrarlaması durumunda, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, adli para cezası, 5 yıldan 10 yıla kadar gıda sektörü faaliyetinden men cezası alabilecek” diye konuştu. Pakdemirli “Vatandaşlarımızın CİMER ve ALO 185’e başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır” dedi. Pakdemirli sahte gıdaları piyasadan toplatıp imha ettiklerini de söyledi.

DİJİTAL TARIM PAZARI’NA DOKUZ BİN ÇİFTÇİ KAYDOLDU



Pakdemirli, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) ile küçük işletmeci ve sermaye sahiplerinin aynı ortamda, eşit haklarla buluşacaklarını belirterek, “Lansmandan bu yana sisteme 9 binden fazla çiftçimiz kaydoldu” dedi. Pakdemirli “DİTAP, üretici ve satıcının önceden fiyatı konuşup belirlediği bir model. Bu verimlilik sağlayacak. Tüketiciyi de koruyacak. Yüzde 2 israfın önüne geçsek 10 milyar ekonomiye katkısı olur” dedi.

‘ÜRETİCİNİN AVUKATI BENİM’



Pakdemirli “Üreticimize 18 yılda 310 milyar destek verdik. Desteklerimiz geçen yıldan bu yana yüzde 36 arttı. Onların en başta avukatı benim yeterli mi değil. Ne zaman Cumhurbaşkanımıza gitsek ‘üreticiyi üzmeyin’ talimatı veriyor” dedi.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 390 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK



Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında 5 ay 29 gün süreyle çalışacak 390 geçici işçi alacak. OGM’nin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre OGM’nin taşra teşkilatında 5 ay 29 gün çalışacak işçilerin alımı, İŞKUR üzerinden yapılacak. Adaylarda aranacak şartlar ve diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında 15-19 Haziran döneminde görülebilecek. Belirlenen şartları taşıyanlar, ilan süresince İŞKUR’a başvurubilecek.

TANTUNİ VE TAVUK DÖNERDE AT-EŞEK ETİ



Tarım ve Orman Bakanlığı’nın dün teşhir ettiği 69 firma ağırlıklı olarak et, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ve baharat üretimi yapıyor. En çok tehlikeli madde eklenen ürünler enerji içecekleri ve alkollü içkiler olurken, onları süt ve et ürünleri izledi. Alkollü içeceklerde tersiyer butil alkol tespit edilirken, kimi ürünlerde ise dışarıdan etil alkol ilavesi yapıldığı belirlendi. Alkolsüz içeceklerde ise ilaç etken maddesi tespit edildi. Balda fruktoz ve glukoz, çikolatada ilaç, çayda boya çıktı. Teşhir edilen firmalar arasında ürünlerinde at-eşek eti kullanan iki firmaya da rastlandı. İstanbul Bağcılar’da Tantunimm firmasının hem dana köfte hem de tantuni ürünlerinde at ve eşek eti tespit edildi. Kağıthane’de faaliyet gösteren Kervan Saray Sofrası’nın çiğ tavuk dönerinde de at etine rastlandı. Bu arada ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana dünkü listeyle beraber 1551 firma teşhir edilmiş oldu.

İŞTE HİLECİ MARKALAR

ZEYTİNYAĞI: Topçuoğlu-Bilecik: (Akdeniz, Alanya Birlik, Ayvalık, Ege Kırsal, Edremit Dünyası, Ege Gemlik, Gemlik, Lezzet Dünyası, Nil Dağından Bereket, Ovabey, Özdere Bahçesi, Side, Şirince Tat, Topçuoğlu Mecit Efendi, Zeytinci Kız). Ege Temmuz-Bursa: (Bizim Egebirlik, Anadolu, V.D Egeköy, Güzelköy, Ege Körfez). Akhisar Anatolia-Manisa: (Akhisar) Özışıl-Aydın: (May Mis), Karagöz-Aydın: (Ayvalık)

TEREYAĞI: Çeşme Süt Ür.-İzmir (Nesilzade), Sağlam Tic. (Minzi), Vip Ortadoğu, Ofsüt (Trabzon), 61 Şahin Mardıra (Trabzon), Seferoğlu (Trabzon), Çakır Tic. (Trabzon), Erdal Yurtsever, Market 24 (Trabzon), Gonca Gıda, Bir-Mar Market, Doğan Şarküteri

ÇİFTÇİYE 886 MİLYON LİRA ÖDEME DAHA



Bakan Pakdemirli üreticilere 886 milyon liralık destek ödemesinin dün itibariyle başladığını da açıkladı. Pakdemirli, “Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 7 ilde, 37 bin 493 üreticiye 755 milyon lira, besi desteği kapsamında 75 ilde, 66 bin 638 yetiştiricimize 131 milyon lira olmak üzere toplamda 886 milyon lira destek ödemesi yapacağız” dedi. Ödemelerin TC kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacağını belirten Pakdemirli,son haneleri 0-2 olanların ödendiğini, 4-6 olanların 19 Haziran, 8 olanların 26 Haziran saat 18.00’den sonra hesaplarına yatacağını söyledi.

138 PROJEYE 120 MİLYON LİRA HİBE



Bekir Pakdemirli, çağrıya çıktıkları IPARD-II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 138 projeye 120 milyon lira hibe sağlanacağını bildirdi. Pakdemirli 42 ilde 16 sektördeki yatırımlara yüzde 40 ila yüzde 70 hibe desteği verdiklerini vurguladı. Pakdemirli “Bu hibe sayesinde kırsalda toplam 290 milyon liralık yatırım yapılacak” diye konuştu.

TALEP YOĞUN, ELEKTRİKLİ TRAKTÖR YIL SONU TAMAM



Bakan Pakdemirli, çiftçilerin heyecanla beklediği elektrikli traktöre ilişkin de tarih verdi. Pakdemirli “Seri üretime 2020 sonu veya 2021 başı başlamayı hedefliyoruz” dedi. Pakdemirli “Elektrikli araçla ilgili birçok hareket var ama elektrikli traktörle ilgili dünyada ilk kıvılcımı biz yaktık. 100 kadar traktörü hızlı bir şekilde bantlardan çıkaracağız. TAGEM enstitümüz testleri yaptı. Traktör dört dörtlük. Yakıtı yüzde 90 oranında azaltan endüstriyel bir makine yaptık. İnanılmaz bir talep var” diye konuştu.