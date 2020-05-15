TPAO, Libya'da ilk arama başvurusunu yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz’de birçok aktörün Türkiye’yi başından beri denklemin dışında tutmaya çalıştığını belirterek, “Şimdi asıl bizi dışarda tutmak isteyenler oyun dışında kaldı. Bu krizi belki bahane ettiler, çekildiler. Bizim çok daha önceden yaptığımız hazırlıklar vardı. İş planımıza sadığız” dedi. Dönmez, Doğu Akdeniz ve temmuzdan itibaren Karadeniz’de Fatih’le derin sondaj yapacaklarını söyledi.

EVDE ENERJİ TALEBİ ARTTI



Türkiye Enerji Zirvesi’nde 600 katılımcıyla video konferansla bir araya gelen Dönmez, salgın döneminde elektrik ve doğalgazda evlerde talep artışının yüzde 15’lere vardığını ancak ulusal anlamda talebin yüzde 10-15 azaldığını bildirdi. Libya ile yapılan mutabakat zaptına değinen Dönmez, sürecin başladığını ve TPAO’nun bu bölge için ilk arama başvurusunu yaptığını söyledi. Dönmez, süreç tamamlanır tamamlanmaz ilk sismik araştırma faaliyetlerine başlanacağını da sözlerine ekledi.

FATİH DERİN SONDAJA HAZIR



Dönmez, “Hem Doğu Akdeniz hem de temmuzdan itibaren Karadeniz’de ilk defa kendi sondaj gemimiz Fatih’le derin sondaj yapacağız” dedi.