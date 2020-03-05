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Toyota 3.2 milyon aracını geri çağırıyor!

Toyota 3.2 milyon aracını geri çağırıyor!

Toyota, yakıt pompası arazası nedeniyle dünya genelinde 3,2 milyon aracı servislere çağırıyor.

Toyota Motor, motorlarda teklemeye yol açan bir yakıt pompası arızasının giderilmesi için dünya genelinde 3,2 milyon aracı servislere çağırıyor. Toyota, Ocak ayında yaptığı ilk açıklamada ABD'de 696 bin arası yakıt pompası arızası nedeniyle servislere çağırmıştı.

Bugün yapılan açıklamaya göre ABD'de geri çağrılan araç sayısı 1,8 milyona ulaştı. Geri çağırma kararı 2013 ve daha eski araçları kapsıyor. Toyota, yakıt pompası arızasına ilişkin şikayetleri Haziran ayında incelemeye başlamışt


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