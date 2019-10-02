Toyata fiyat listesi nedir? 2019 Toyota taşıt kredisi hesaplama işlemleri sizlerle
Toyata fiyat listesi nedir? sorusu arama motoruna hızla aranmaya başladı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından başlatılan kampanyaya Mercedes ve Toyota firmaları da dahil oldu. Araç sahibi olmak isteyenler Toyata fiyat listesini merak etmeye başladı. Toyata fiyat listesi nedir? diye merak edenler için 2019 Toyota taşıt kredisi hesaplama işlemleri sizlerle..
Toyata fiyat listesi nedir? sorusu araç sahibi olmak isteyenler tarafından merak ediliyor. 26 Eylül'de Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel iş birlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor. Kampanyaya Mercedes ve Toyota firmaları da dahil oldu. Haberi duyanlar toyata fiyat listesini araştırıyor. İşte 2019 Toyota taşıt kredisi hesaplama işlemleri..
TOYOTA FİYAT LİSTESİ NEDİR?
Aşağıda bulunan link üzerinden fiyat listesine ulaşabilirsiniz.
TOYOTA FİYAT LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA-TIKLAYINIZ
HALKBANK TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA- TIKLAYINIZ
VAKIFBANK TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA-TIKLAYINIZ
BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Taşıt kredisi faiz indirimi başvuruları 1 Ekim tarihinde başladı ve 31 Aralık’a kadar devam edecek.
TAŞIT KREDİSİ ANLAŞMALI OTOMOBİL FİRMALARI
Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota
Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes
KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?
Merkez Bankası’nın 325 baz puanlık ikinci faiz indiriminin ardından bankalar, indirimi kredilere yansıtmaya başladı. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Türkiye İş Bankası kredilerde indirime giderken, indirim seferberliğine Halkbank ve Akbank da katıldı. Halkbank, ticari kredi faiz oranlarını yıllık yüzde 13-15.5 aralığına, 60 aya kadar vade imkanı sunduğu ihtiyaç kredi faiz oranlarını maaş müşterileri için aylık yüzde 1.25’e ve diğer müşteriler için aylık yüzde 1.35’e indirdi. Halkbank, 500 bin TL ve üzerindeki konut kredilerinde faizi aylık yüzde 1.19’a düşürürken, 500 bin liranın altında yüzde 0.99 olarak tuttu.