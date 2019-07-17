Torba yasadaki açığı gören cep kaçakçıları 'klonladı'

Özgül Öztürk

Meclis'e verilen yeni torba yasa tasarısıyla klonlanmış yani IMEI numarası kopyalanmış telefonlar ya 4 ay içerisinde kullanıma kapatılacak ve ya 1 yıl içerisinde 250 TL para ödenerek kayıt altına alınacak. Klonlama oranının azaltılması için son derece önemli olan bu tasarıda geçmişe dair bir tarih belirtilmediği için kaçakçılara gün doğdu.

1.5 milyon adedi buldu

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı “Bu yasal boşluktan yararlanarak yurtdışından kaçak telefon getirenlerin sayısında ciddi artış olduğunu görüyoruz. Kaçakçılar ‘bu telefonları pasaporta hiç işletmeden yurda sokup 10 TL’ye IMEI kopyalatırım, yasa geçince 250 TL cezasını öder telefonu açtırırım’ diye düşünüyor. Bu yasa tasarısına ‘geçmiş tarihte yurda sokulan telefonlar için geçerlidir’ gibi bir ifadenin eklenmesi gerekiyor. Dernek olarak tasarıya bir tarih eklenmesi için randevu talep ettik” dedi. Yılda 10 milyon cep telefonunun satıldığı Türkiye pazarında 1.5 milyon civarında yolcu beraberinde telefonun getirildiğini açıklayan Turnacı, “Yılbaşında yurtdışından gelen telefonların kayıt ücreti 500 TL’den 618.65 TL’ye yükseltildi. Bu uygulamayla yurtdışından gelen telefon oranı azalmıştı. Ancak tasarıdaki bu açıkla şu anda yurda telefon sokmaya çalışıyor” dedi.

Yenileme merkezleriyle ekonomiye 3 milyar ‘gelir’

Türkiye’de yılda 20 milyon ikinci el cep telefonu satıldığını ve bunun tamamına yakınının merdiven altı kurumlarca satıldığını anlatan Turnacı şunları kaydetti: “2. el telefon satışlarındaki yüzde 18 KDV yüzde 1’e indirilirse kayıt dışı satışlar kayıtlı mecralara kayacaktır. Dernek olarak çekmecelerde atıl vaziyette duran 2. el cep telefonlarının tamir edilip, kayıt altına alınacağı cihaz yenileme merkezlerinin açılacağı bir proje hazırladık. Bir vergi indirimi olursa bu merkezleri açar, ülke ekonomisine 3 milyar TL vergi geliri sağlarız. Vatandaşlar da kayıtlı telefonları güvenle alabilirler.”

Yerli markalarla ihracat artırılabilir

Doğrudan 175 bin, dolaylı olarak 800 bin kişiye istihdam sağlayan mobil iletişim araçları sektörünün Türkiye ekonomisi için çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Turnacı, “Yerli cep telefonu üreticilerimizle bu sektörün daha da güçleneceğini düşünüyoruz. Bunun için yerli markaların ürünlerinin gümrüklerde daha hızlı getirilmesi, bazı satış noktalarında belli bir oranda yerli telefon bulundurulması zorunluluğu getirilebilir. Böylece Ortadoğu gibi ülkelere ciddi oranda yerli telefon satılır" dedi.

Klonlama işlemi nedir?

Bu yöntemde daha önce satın alınan ve sistemde kayıtlı olan IMEI numarası yazılımsal olarak yeni telefona kopyalanıyor. AK Parti tarafından Meclis'e sunulan yeni ekonomi paketiyle (torba yasa tasarısı) klonlamanın önüne geçilmesi hedefleniyor.