Cumhuriyet tarihinin ilk performans odaklı bütçesi olma özelliği taşıyan 2021 bütçesinin TBMM Komisyonu’ndaki görüşmeleri dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın sunumuyla başladı. Komisyon 27 Ekim Salı günü toplanarak Adalet Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleriyle çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek ve belirlenen takvime göre çalışmalar 24 Kasım’a kadar sürecek.

ASLAN PAYI EĞİTİME



1.3 trilyon liralık büyüklüğe sahip bütçenin sunumunu yapan Oktay “Toplumun beklentilerini bütçede öne çıkardık” dedi. Oktay’ın yaptığı sunuma göre ekonomik dönüşümü ve değişimi gerçekleştirmek olarak belirlenen bütçede aslan payını 211.4 milyarla eğitim aldı. En fazla ödenek artışı yatırımda gerçekleşti. Yatırıma 103 milyar ayrılırken sağlık yatırımları ile özel sektör ve çiftçiye destekler de katlandı.

Vatandaş odaklı bir icraat bütçesi hazırladıklarını belirten Oktay “2021 bütçemizi, ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşma ve vatandaşlarımızın refahını artırma yönündeki çalışmalarımızın bir halkası olarak takdirlerinize sunuyoruz” dedi. “Bütçe, salgın tüm dünyada hayatı, üretimi ve ulaşımı durdurmuşken hem kendi kendine yeten hem de dost ülkelerin imdadına yetişen Türkiye’nin bütçesidir” diyen Oktay amaçlarının yeniden şekillenen dünya düzeninde Türkiye’nin hak ettiği yeri alması olduğunu söyledi.

ÖZEL SEKTÖRE ÖNEM



Oktay “Performans esaslı program bütçeyle birlikte kamu hizmetleri ile kaynak tahsisleri arasında güçlü bir bağ kuran, toplumun beklentilerini ön plana çıkaran, mali saydamlık ve hesap verebilirliğe katkı sağlayan bir bütçeyi TTBMM’ye sunduk. 2021 bütçesinde yatırımlara özel önem veriyoruz. Artan yatırım bütçemiz ile üretim, istihdam ve ülke refahını artırıcı projelere öncelik vereceğiz” diye konuştu.

Oktay ”Kovid-19 salgını kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla atılan adımların büyüklüğü kredi ertelemeleri hariç 371,7 milyar liraya ulaşmıştır. Vatandaşlar 267,4 milyar liralık kredi ödemesi yapıldı” dedi.

TBMM TARİHİNDE İLK



Kovid-19 tedbirleri kapsamında Plan ve Bütçe Komisyonu, bu yıl Meclis’te resepsiyonların düzenlendiği tören salonunda yapılıyor. Komisyona hazır hale getirilen tören salonunda sosyal mesafe gözetilerek masalar ve sandalyeler konulurken, iki de dev ekran kuruldu. Daha önceki yıllarda bütçenin görüşüldüğü küçük salonda ise görüşmelerin bürokratlar ve danışmanlar tarafından canlı takip edilmesi için sistem kuruldu.

CARİ AÇIK GAZ KEŞFİYLE İYİLEŞECEK



Oktay “Karadeniz’deki doğalgaz keşfi kaynaklı olarak yeni doğalgaz kontratlarında fiyatların daha rekabetçi yapılması ve 2023 yılında yerli doğalgazın kullanılmaya başlanacak olması, cari dengemizin uzun vadede kalıcı şekilde iyileşmesine önemli katkı yapacaktır” dedi. Oktay 2002 yılında toplanan her 100 liralık verginin 85.7 lirasının faize gittiğini hatırlatarak bu rakamın 19.5 liraya indiğini söyledi.

2021’DE YÜZDE 5.8 BÜYÜYECEĞİZ



Oktay “Ekonomideki toparlanma eğilimi haziran ayından itibaren güçlenmiş ve ‘Yeni Dengelenme’ süreci aşamasına geçilmiştir” diyen Oktay 3. çeyreğe ilişkin öncü verilerin, 2. çeyrekteki daralmanın ardından, ‘V’ tipi güçlü bir toparlanmaya işaret ettiğini söyledi. Oktay “Böylelikle, ekonominin 2020 yılında yüzde 0.3 oranında büyüme kaydetmesi beklenmektedir. 2021 yılında ise büyümenin 5.8 olması hedefleniyor” dedi.