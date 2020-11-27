Toplum bağışıklığı dopingi! 'Türkiye aşıyla 2021'de 30 milyon turist bekliyor'

Pandemi nedeniyle yüzde 80 daralan dünya turizm trafiği, ABD, Çin ve Rusya’dan gelen olumlu aşı haberleriyle artacak. Türkiye’nin Güvenilir Turizm Sertifikası gibi erken alınan önlemlerle pandemi sürecini diğer ülkelere nazaran daha az kayıpla atlattığına dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Pandemide Türkiye’nin turizm trafiği yüzde 70 azaldı. Dünyada güvenilir olan aşıların hepsi yakında Türk toplumunun hizmetine sunulacak. Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle aralık ayı itibarıyla çok hızlı bir aşılama programına başlıyoruz. Amacımız birkaç ay içinde toplum bağışıklığını sağlayıp, V tipi büyümeyle 2021’de 30-31 milyon yolcuyu ülkemize çekmek” diye konuştu.

81 İLE ÖZEL TANITIM PLANI



Pandemi nedeniyle bu yıl online ortamda düzenlenen 10. Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nde konuşan Bakan Ersoy, Türkiye’nin bu turist sayısına ulaşabilmesi için Turizm Geliştirme Ajansı aracılığıyla ocak ayında çok yoğun bir tanıtım kampanyası başlatacaklarını söyledi. Pandemi nedeniyle ajansa kamu desteğini yüzde 50’ye çıkardıklarını hatırlatan Ersoy, “2021 başında sektöre Hazine ve Turizm Bakanlığı desteklerini yoğun bir şekilde aktaracağız. Bu yıl 12 ay TV ve dijital mecralar ağırlıklı olmak üzere bu desteği kullanacağımız esnek tanıtım çalışmaları yapacağız. Go Turkey platformu aracılığıyla da 81 il için 5 duyuya hitap eden kapsamlı tanıtım çalışmaları yapacağız” dedi.

2021 İÇ PAZAR YILI OLSUN



Kongrede, ‘İç Turizm Paneli’ de gerçekleştirildi. Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, her kriz döneminde iç pazarın öne çıktığını belirterek, “Ancak bu dönemde yerli turiste destek verilmiyor. Oteller fiyatı dolar bazında belirliyor. İç pazarda TL üzerinden fiyat düzenlenmeli. Önerim 2021’i iç pazar yılı ilan edelim. 2021’de acenteler, oteller, havayolları el ele verip çalışma yaparsak 10 milyon olan yerli turist sayısını 30 milyona çıkarırız” diye konuştu.

KDV DESTEĞİ SÜRECEK



Sektörün zor dönemleri atlatması için sundukları 10 milyar dolarlık Kredi Garanti Fonu (KGF) destek paketinin şu ana kadar 3.5 milyar dolarının kullanıldığı bilgisini veren Turizm Bakanı Ersoy, “İhtiyaç olursa 10 milyarı, 20 milyara çıkarabiliriz. Kısa Çalışma Ödeneği’nden sektör yararlanmaya devam edecek. KDV muafiyetini gelecek hazirana kadar uzatma çalışmalarımız var. İhtiyaç olursa yeni destek paketlerini de hayata geçireceğiz” değerlendirmesinde bulundu. Destek kapsamında konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde KDV oranları yıl sonuna kadar yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmişti.

6 MİLYAR TL’LİK KREDİYİ YAPILANDIRDI



Denizbank Finansal Hizmetler Grubu CEO’su Hakan Ateş de, Türkiye’nin petrolünün turizm olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “DenizBank olarak biz de her yıl 3 milyar dolar katkı sunuyoruz. 18 milyar dolarlık Türkiye turizm kredisi içerisinde yüzde 17 pay alıyoruz. Pandemide 6 milyar TL’lik turizm kredimizi yapılandırdık.”