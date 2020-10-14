Toparlanmada OECD'de birinci, dünyada ikinciyiz

Sanayi üretim endeksi, Kovid-19 salgın sürecinde normalleşme sonrası artışını sürdürerek, ağustosta aylık bazda yüzde 3,4, yıllık yüzde 10,4 yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi Üretim Endeksi’nde ağustos ayındaki yıllık yüzde 10,4 artışla Türkiye’nin OECD’de 1’inci, dünyada 2’nci sırada olduğunu bildirdi. Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı ağustos ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi.

YERLİ ÜRETİM VURGUSU

Sanayi Üretim Endeksi’nde ağustos ayındaki yıllık yüzde 10,4 artışla “Türkiye’nin OECD’de 1’inci, dünyada Singapur’dan sonra 2’nci sırada olduğuna” dikkati çeken Albayrak, perakende satış hacmi endeksinin yıllık bazda yüzde 5,8, sektörel ciro endeksinin de yüzde 23,5 yükseldiğini belirtti. Bakan Albayrak, “İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

2018’İ YAKALIYORUZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, açıklanan veriler sonrasında, ağustosta sanayi üretiminin yıllık yüzde 10,4 artarak Ocak 2018’den bu yana en yüksek performansı yakaladığını belirterek, “Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz. İmalat sanayiinde siparişler, yatırım, üretim ve ihracat artıyor. Canlanma 3’üncü çeyrekte istihdama ve büyümeye de yansıyacak” ifadelerini kullandı.

İSTİHDAMI DA ETKİLEYECEK

Sanayi üretimindeki yükselişe dikkati çeken Varank, “Ağustosta sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4 artarak, Ocak 2018’den bu yana en yüksek performansı yakaladı. Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz. İmalat sanayiinde siparişler, yatırım, üretim ve ihracat artıyor. Canlanma 3’üncü çeyrekte istihdama ve büyümeye de yansıyacak.” değerlendirmesinde bulundu.

AYLIK ARTIŞ YÜZDE 3.4



Bakan Varank, paylaşımında ülkelere göre sanayi üretiminin aylık ve yıllık değişim oranlarının yer aldığı infografiğe de yer verdi. Buna göre, Türkiye ağustos itibarıyla sanayi üretimindeki yıllık yüzde 10,4, aylık yüzde 3,4’lük artışla ABD’den Çin’e, Almanya’dan Fransa’ya, İngiltere’den Rusya’ya kadar birçok ülkeyi geride bıraktı.