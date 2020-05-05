TOKİ'nin %20 indirimine başvurular yarın başlıyor

Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcıları için yüzde 20 oranında indirim yapılacak. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirimden faydalanabilecek.

SON GÜN 19 HAZİRAN



Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve işyeri alıcıları, 19 Haziran’a kadar ilgili bankaya başvurabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında indirimden yararlanılamayacak. Kampanyaya taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler dahil edilmedi.