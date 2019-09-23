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  3. TOKİ'den yüzde 22 indirim! Kimler faydalanacak?

TOKİ'den yüzde 22 indirim! Kimler faydalanacak?

TOKİ'den yüzde 22 indirim! Kimler faydalanacak"

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik ikinci indirim kampanyası bugün başladı. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, 18 Ekim'e kadar ilgili bankaya başvurabilecek. Başvuru nasıl yapılacak? Kimler faydalanacak? İndirim kampanyasının süresi ne kadar?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ)  Başkanlığının borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş  yeri alıcılarına yönelik indirim kampanyasına başvurular bugün başladı.  TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl ikincisi düzenlenen  kampanyada alıcılara peşin ödemelerde yüzde 22 indirim yapılacak.
 Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da  yararlanabilecek. Bu kişiler, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla  yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek.
 
 SON BAŞVURU TARİHİ 18 EKİM
 
Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, yarından  itibaren 18 Ekim'e kadar ilgili bankaya başvurabilecek. Bu tarihten sonra  yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün  olmayacak.
 
İndirim uygulaması kapsamında bulunan projelerdeki konut ve iş yeri  alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat,  emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.
 
 Kampanyadan, satışları 2018 Haziran sonuna kadar yapılmış ve geri  ödeme taksidi 2018 Haziran sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri sahipleri  yararlanacak. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler indirim kampanyasına  dahil edilmedi.
 
Kampanyadan faydalanmak isteyenler, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni  imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

AA
 

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