TOKİ'den deprem mağduru Arnavutluk'a 500 konut

Şenay BÜYÜKKÖŞDERE

Geçtiğimiz kasım ayında depremle sarsılan Arnavutluk’a Türkiye yardım eli uzattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla depremde zarar gören 500 konutun yeniden yapımı için çalışmalara başlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, hazırlıklarını tamamladı. Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaj ile makamında görüştükten sonra ortak açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem sonrası Türkiye’nin tüm imkanlarını Arnavutluk için seferber ettiğini belirterek, “Tiran ve Durres şehirlerinde toplamda 1150 yapı ile yaklaşık 6 bin bağımsız bölümün incelemesini tamamladık” diye konuştu.

AY SONUNDA BAŞLAYACAK

Türkiye’nin bölgeye 1500’e yakın çadır gönderdiğini anlatan Kurum, “Bize verilecek yer teslimiyle birlikte Arnavutluk kültürüne uygun şekilde mahalle yaşantısını sergileyecek zemin artı üç, zemin artı dördü geçmeyecek örnek bir proje uygulamak istiyoruz. Bu çerçevede ocak ayı sonu itibariyle başlayıp en geç 6 ay içerisinde projelerimizi yapıp Arnavutluklu kardeşlerimize en kısa zamanda vermiş olacağız” ifadelerini kullandı.

İMZALAR BUGÜN ATILIYOR

Bakan Kurum, “Yapım sürecinde uygulamaları, TOKİ yapacak. Yurtdışında muhtelif doğal afetler sonrasında, insani yardım amacıyla Endonezya’da 1.050, Sri Lanka’da 500, Pakistan’da 4.620 adet konutun yapımını, gerekli sosyal donatılarıyla tamamladık. TOKİ bu tecrübesini Arnavutluk’ta da başarıyla hayata geçirecek” dedi. Konutların inşasına ilişkin protokol bugün imzalanacak.

DİĞER BÖLGELER İÇİN DE ÖRNEK

Türkiye’ye teşekkür eden Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaj da, görüşmede 500 konutla ilgili detayların ele alındığını belirterek, “Proje, diğer bölgelere de örnek teşkil edebilir. Projenin temmuz ayında bitirilmesi planlanıyor. Yılın sonuna kadar köyde yaşayan vatandaşlar evlerine kavuşacak” ifadelerini kullandı.

100 BİN KONUT İÇİN SON BEŞ GÜN

TOKİ’nin Türkiye genelini kapsayan ‘100 bin Sosyal Konut Projesi’ için de başvurular yoğun ilgi görüyor. 16 Aralık’ta başlayan ve rekor talep alan başvurular 15 Ocak’a kadar sürecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla şubat-mart aylarında kura çekiminin yapılması bekleniyor. Projede toplam başvurular şu ana kadar 800 bini aştı.

ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Bakan Kurum, dün Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaj ve Arnavutluk Çevre ve Turizm Bakanı Blendi Klosi ile de görüştü. Kabul sonrası açıklama yapan Ilir Meta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu konuyla ilgili yakından ilgilendiği için çok teşekkür ediyorum. Yardım çok hızlı bir şekilde yapıldı” dedi.