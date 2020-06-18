TOKİ Yalova kura sonuçları açıklandı mı? 18 Haziran 2020 TOKİ Yalova kura sonuç canlı izle!

TOKİ Yalova kur sonuçları internette araştırılan konular arasına girdi. Kura sonu yeni eve sahip olmak isteyen kişiler konuyu yakından takip ediyor. 100000 toplu konut projesi kapsamında Yalova Merkez’de 2+1 için 210, 3+1’de ise 90 yen konut kura çekimi yapılacak. 18 Haziran 2020’de gerçekleşecek olan proje koronavirüs sebebiyle internet üzerinden canlı yayın olarak izlenebilecek. TOKİ Yalova kura sonuçları açıklandı mı? Haberimizin içerisinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

TOKİ YALOVA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yalova 2+1 ve 3+1 için yapılması planlanan toplam konut sayısı 300 olarak belirlendi. TOKİ Yalova kura sonuçları 18 Haziran 2020 saat 13:00’de canlı olarak izlenecek.

TOKİ YALOVA KURA ÇEKİLİŞ CANLI NASIL İZLENİR?

Toki Yozgat kura çekimleri canlı yayınları ise TOKİ'nin sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilecek.

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