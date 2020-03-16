Gözler TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesinde: TOKİ Tuzla kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Tuzla kurası bugün çekiliyor. Kura çekilişi saat 11:00'de başladı. Corona virüs salgını nedeni ile internet üzerinden canlı olarak yayınlanan kura, vatandaşların katılımına kapalı olarak gerçekleşiyor. TOKİ Tuzla Projesi'ne başvuran İstanbullular kurayı TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından izleyebiliyor. Vatandaşlar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. "TOKİ Tuzla kura sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı haberimizde..







TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Tuzla kurası canlı olarak çekiliyor. İstanbullular sonuçları canlı olarak takip edebiliyor. Çekilişte başvuru numarası ve bu numaraya sahip olan isimler açıklanıyor. TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi henüz açıklanmadı. İsim listesi açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

Kurada şehit aileleri çekilişe dahil olmadan asil hak sahibi olarak belirlendi. Şu anda engelli kura çekimi devam ediyor.

TOKİ TUZLA CANLI KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYIN



TOKİ TUZLA KURASI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Küresel bir salgın haline gelen Koronavirüse karşı devletimizce bugüne dek alınan ve alınacak tedbirler kapsamında vatandaşlarımızın sağlığını korumak için "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında gerçekleştirilen kura törenleri iptal edilmiştir.

Kuralar açıklanan kura takvimi değiştirilmeden, aynı tarihlerde Noter huzurunda yapılacak olup, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın (TOKİ) sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacaktır.

TOKİ Tuzla Projesi kura çekilişi saat 11:00'de TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

TOKİ TUZLA PROJESİ HAKKINDA

İstanbul'un Tuzla ilçesinde inşa edilecek projede 4025 konut 2+1 tipinde, 1725 konut ise 3+1 tipinde olacak. Projede toplam 5750 konut yapılacak.