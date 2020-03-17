TOKİ Tuzla 3+1 kurası çekiliyor! TOKİ canlı yayın nereden izlenir?

TOKİ canlı yayın izleme linki yoğun ilgi görüyor. TOKİ'nin "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde kura çekimleri devam ediyor. Dün TOKİ Tuzla projesinde yer alan 2+1 dairelerin kura çekimi gerçekleşti. Bugün ise 3+1 dairelerin kura çekimleri yapılıyor. TOKİ Tuzla projesine başvuran İstanbullular, kurayı nereden canlı takip edebileceklerini öğrenmek istiyor. İşte TOKİ Tuzla 3+1 kurası ile ilgili merak edilenler...

TOKİ TUZLA 3+1 KURA ÇEKİLİŞİ BAŞLADI MI?

TOKİ Tuzla 3+1 kurası saat 10:00 itibari ile çekiliyor. Kurada 1725 adet 3+1 konut sahibini bulacak. Kura canlı olarak izlenebilecek.

TOKİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Kuralar açıklanan kura takvimi değiştirilmeden, aynı tarihlerde Noter huzurunda yapılacak olup, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın (TOKİ) sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacaktır.

Küresel bir salgın haline gelen Koronavirüse karşı devletimizce bugüne dek alınan ve alınacak tedbirler kapsamında vatandaşlarımızın sağlığını korumak için "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında gerçekleştirilen kura törenleri iptal edilmiştir.

TOKİ SOSYAL MEDYA HESAPLARI

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TOKİ Youtube canlı yayın izlemek için tıklayın.

TOKİ 3+1 KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Tuzla 3+1 kura sonuçları henüz açıklanmadı. Kura sonuçları açıklandıktan sonra isim listesi haberimiz içerisinde yer alacaktır.