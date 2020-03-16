TOKİ Tuzla 3+1 kurası çekildi mi? TOKİ Tuzla 3+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

TOKİ Tuzla 3+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İstanbulluların heyecanla beklediği TOKİ İstanbul kura çekimleri başladı. Bugün (16 Mart) Tuzla'da inşa edilecek projedeki 2+1 dairelerin kura çekilişi gerçekleşti. 3 oda 1 salon dairelerin kurası ise yarın çekiliyor. Bu tip konutlara başvuran İstanbullular şimdiden sonuçların açıklanmasını bekliyor. Detaylar haberimizde..

TOKİ TUZLA 3+1 KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Tuzla 3+1 kurası yarın (17 Mart Salı günü) saat 20:00'da çekilecek. Küresel bir salgın haline gelen Koronavirüse karşı devletimizce bugüne dek alınan ve alınacak tedbirler kapsamında vatandaşlarımızın sağlığını korumak için "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında gerçekleştirilen kura törenleri iptal edilmiştir.

Kuralarımız açıklanan kura takvimi değiştirilmeden, aynı tarihlerde Noter huzurunda yapılacak olup, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın (TOKİ) sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacaktır.

TOKİ TUZLA 3+1 KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Tuzla 3+1 kura sonuçları henüz açıklanmadı. TOKİ Tuzla 3+1 kura sonuçları isim listesi açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.