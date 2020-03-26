TOKİ taksitleri ertelendi mi? TOKİ taksit ödemeleri kaç ay ertelendi?

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ taksitlerine ilişkin açıklamada bulundu. Tüm dünyayı ve ülkemizi tehdit eden corona virüs salgını nedeni ile ekonomik açıdan tedbirler alınmaya devam ediliyor. Alınan tedbirlere TOKİ taksit ödemeleri de eklendi. Yapılan son dakika açıklamasına göre, TOKİ taksit ödemeleri ertelendi.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ KAÇ AY ERTELENDİ?

TOKİ taksit ödemeleri 2 ay ertelendi. Bakan Murat Kurum twitter hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut’tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz."

TOKİ KURALARI ERTELENDİ

Küresel bir salgın haline gelen Koronavirüse karşı devletimizce bugüne dek alınan ve alınacak tedbirler kapsamında vatandaşlarımızın sağlığını korumak için "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında gerçekleştirilen kura törenleri iptal edilmiştir.

Devletimizce bugüne dek alınan ve alınacak tedbirler kapsamında kuraları sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınladığımız 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projemizde, hak sahibi olamayan vatandaşlarımızın başvuru bedellerinin banka şubelerinden iadesi sırasında oluşabilecek sağlık risklerini engelleme amacıyla kuralar ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Kura tarihleri daha sonra idarenin web sayfası ve sosyal medya hesaplarından ilan edilecektir.