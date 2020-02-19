TOKİ Şubat ayı kura takvimi: Şubat'ta hangi TOKİ konutlarının kurası çekilecek?

TOKİ Şubat ayı kura takvimi yoğun ilgi görüyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başladı. Başvuruların 15 Aralık- 16 Ocak tarihlerinde alındığı konutlar için kura tarihleri açıklandı. Şubat'ta hangi TOKİ konutlarının kurası çekilecek? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

TOKİ ŞUBAT AYI KURA TAKVİMİ

TÜM İLLERİN KURA TARİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ŞUBAT AYINDA KURASI ÇEKİLECEK KONUTLAR

İZMİR İLİ KARABAĞLAR İLÇESİ 750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ: 525 adet 2+1, 225 adet 3+1 konut olmak üzere toplamda 750 konut.

İZMİR İLİ SEFERİHİSAR İLÇESİ 1000 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ: 700 adet 2+1, 300 adet 3+1 konut olmak üzere toplamda 1000 konut.

İZMİR İLİ ALİAĞA İLÇESİ 750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ: 525 adet 2+1 konut, 225 adet 3+1 olmak üzere toplamda 750 konut.

İZMİR İLİ KEMALPAŞA İLÇESİ 800 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ: 560 adet 2+1 konut, 240 adet 3+1 olmak üzere toplamda 800 konut.

MUĞLA 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ: 350 adet 2+1, 150 adet 3+1 olmak üzere toplamda 500 konut.

TOKİ KONUT PROJESİ ÖDEMELERİ

Hak sahiplerine konutlar;

Satış fiyatının %10’u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile sabit taksit ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. / T. Halk Bankası A.Ş. / Katılım Bankaları tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.

SÖZLEŞME İMZALANMASI:

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

KDV ÖDEMESİ;

Konutların teslimi öncesinde Katma değer Vergisi Kanunu uyarınca, %1 oranında KDV konut alıcılarından tahsil edilir.

Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.