TOKİ 100 bin konut başvuruları ne zaman başlıyor? TOKİ başvuruları nereye yapılır? İşte yanıtı

TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi için ilk açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geldi. Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşların 100 bin sosyal konut sayesinde ev sahibi olmasının amaçlandığı projede başvuru tarihleri belli oldu. TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, başvurular nereye yapılır? diye merak edenler için yanıtı haberimizde.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal konut projesine ilişkin detayı açıkladı. Bakan Albayrak başvuruların 15 Aralık -15 Ocak tarihleri arasında alınacağını söyledi.

240 ay vade ile yüzde 10'u peşin aylık 894 lira ödemeyle evlere sahip olunacak. 2+1 ve 3+1 evler sahiplerine 1-1.5 yıl içinde teslim edilecek.

TOKİ BAŞVURULARI NEREYE YAPILACAK?

100 Bin konut için başvurular, TOKİ tarafından yapılacak açıklama ve satış duyuruları ile vatandaşa bildirilecek.

AYLIK TAKSİTLER NE KADAR OLACAK?

Yüzde 10 peşinatın ardından kalan tutar için aylık 894 TL’den başlayan taksitler 140 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlanacak.

KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Temeller atıldıktan sonra 1 – 1,5 yıl içerisinde konutlar bitirip sahiplerine teslim edilecek.

SOSYAL KONUT 2+1 VE 3+1 EVLERİ KAÇ METREKARE OLACAK?

Konutlar 2+1 brüt 75 ve 85 metrekare ile 3+1 brüt 100 metrekare olarak projelendirilecek.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ BÖLGELERDE İNŞA EDİLECEK?

Sosyal konut projeleri, bölgenin özelliklerini ortaya koyacak.

Karadeniz Bölgesinde geleneksel yığma taş yapıları andıracak biçimde cephede zemin kat taş kaplamalar, üst katlarda ahşap hissi verecek kaplamalar ve eğimli çatı saçaklarını destekleyen nitelikte Karadeniz'e özgü yöresel ahşap ve taş yapı elemanları karma biçimde kullanılacak.

Marmara Bölgesinde ise hem geleneksel hem de modern yapılar inşa edilecek.

Ege’nin geleneksel dokusuna uygun çözümlemeler yer alacak.

Akdeniz’de ise iklimiyle barışık güneş ışınlarını yansıtacak canlılıkta doku ve renkleriyle sade ve yalın cephe çizgileri, yer yer teraslarıyla geleneksel kemerli pencerelerle mimari kültür yansıtılacak.

İç Anadolu Bölgesinde, kıvrımlı yollar, şirin sokaklar, ahşap süslemeler, bitişik düzenli yapılar ve cumbalı evleriyle mahalle kültürünü benimseten konutlar yapılacak.

Doğu Anadolu’da arazinin zor şartlarına cevap verebilecek nitelikte cephe unsurlarının bölgenin yapısına uygun malzemelerden seçilmesine özen gösterilecek.