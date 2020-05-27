TOKİ Şanlıurfa kurası canlı yayın izle: TOKİ Şanlıurfa 2020 kura sonuçları isim listesi

TOKİ tarafından inşa edilen konutların hak sahipleri çekilen kuraların ardından belli oluyor. Bugün Şanlıurfa projesindeki daireler sahiplerini bulacak. TOKİ Şanlıurfa Karaköprü Maşuk çekilişi saat 10:00’da başladı. Kura, TOKİ’nin Twitter, Facebook, YouTube ve Instagram sayfalarından canlı izlenebiliyor. TOKİ Şanlıurfa kurası canlı yayın izleme linkine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

TOKİ ŞANLIURFA KURASI CANLI YAYIN İZLE



TOKİ Şanlıurfa kura çekilişi bugün saat 10:00’da başladı. Kura TOKİ’nin Twitter, Facebook, YouTube ve Instagram sayfalarından canlı izleniyor.

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TOKİ ŞANLIURFA 2020 KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ



TOKİ Şanlıurfa 2020 kura sonuçları kazananlar listesi henüz açıklanmadı. TOKİ Şanlıurfa isim listesi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

SÖZLEŞME İMZALANMASI NASIL OLACAK?

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Hak sahiplerine konutlar;

Satış fiyatının %10'u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.

TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve yapılan kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığımızın korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecektir.