TOKİ Samsun kura sonuçları 2020 canlı izleme linki! Samsun Atakum TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

Bugün gerçekleştirilen TOKİ Samsun kura çekilişi ile vatandaşlar evlerine kavuşacaklar. “Her Yıl 100 bin Yeni Sosyal Konut” projesi kapsamında yürütülen çalışmalar ile konutlar, hak sahiplerini buluyor. Kura çekilişleri önlem amaçlı seyircisiz gerçekleştirilse de TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor. Samsun Atakum TOKİ kura çekilişi sonuçlarına ilişkin ayrıntılar haberimizde…

TOKİ SAMSUN KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Samsun Atakum projesi için kura çekilişi henüz gerçekleştirilmedi. Çekiliş saat 12.00’da olacak. Kura sonuçları isim listesi de çekilişin hemen ardından haberimizin içerisine eklenecektir.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NASIL İZLENİR?

TOKİ kura çekilişlerini sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edebilirsiniz. İlgili linkler haberimize eklenmiştir.

KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

PARA İADESİ NASIL YAPILACAK?

Kura çekilişi sonrasında hak sahibi olamayan vatandaşların daha önceden yatırdıkları paraların iade işlemlerine ilişkin; Halk Bankası, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden şöyle bir duyuru yayınladı;

"Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve tarafımızca yapılan kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlarımızın başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığımızın korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden, Halkbank ATM’lerinden kartsız olarak veya Halkbank internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Detaylara www.halkbank.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz."

