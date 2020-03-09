TOKİ Sakarya kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları ne zaman açıklanır?

TOKİ Sakarya kurası yoğun ilgi görüyor. Sakaryalıların heyecanla beklediği TOKİ kurası için beklenen tarih geldi. Yeni projeye başvuranlar şimdiden "TOKİ Sakarya kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Sakarya kura sonuçları ne zaman açıklanır?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. 445 konuttan meydana gelecek TOKİ Sakarya kura çekilişi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Sakarya Adapazarı kura çekilişi 10 Mart 2020 Salı günü gerçekleşecek. Kura Sakarya Spor Salonu'nda yapılacak. Projenin kura çekimi saat 11:00'de başlayacak

TOKİ SAKARYA ADAPAZARI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Sakarya kura sonuçları henüz açıklanmadı. Kura sonuçları açıklandıktan sonra isim listesi haberimiz içerisine eklenecektir.

TOKİ SAKARYA ADAPAZARI KONUTLARI HAKKINDA

TOKİ Sakarya Adapazarı Korucuk'ta toplam 445 konut inşa edilecek. Projede 312 adet 2 oda 1 salon daire, 133 adet 3 oda 1 salon daire yer alacak.