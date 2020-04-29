TOKİ Nevşehir kura çekilişi canlı nereden izlenir? TOKİ Nevşehir kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Nevşehir kura çekilişi canlı nereden izlenir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bugün ise TOKİ Nevşehir Konut Projeleri'nin kurası çekilecek. Kuralar vatandaşların katılımına kapalı olarak, noter huzurunda gerçekleştirilmeye devam edecek. Kura internet üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Nevşehir Kozaklı, Acıgöl ve Derinkuyu projeleri ile ilgili gelişmeler haberimizde yer alıyor.

TOKİ NEVŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

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TOKİ NEVŞEHİR KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Nevşehir kura sonuçları henüz açıklanmadı. Kura sonuçları açıklandıktan sonra isim listesi haberimiz içerisine eklenecektir.

TOKİ NEVŞEHİR KONUT PROJELERİ

NEVŞEHİR KOZAKLI 2. ETAP 150/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 103 44 147 29 Nisan 2020 Çarşamba 10:00 İNTERNET CANLI YAYIN

NEVŞEHİR ACIGÖL 124/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 87 37 124 29 Nisan 2020 Çarşamba 12:00 İNTERNET CANLI YAYIN

NEVŞEHİR DERİNKUYU 126/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 95 31 126 29 Nisan 2020 Çarşamba 14:00 İNTERNET CANLI YAYIN