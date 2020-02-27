TOKİ Muğla kura çekilişi 2020 ne zaman? TOKİ Muğla kura çekilişi sonuçları ne zaman açıklanır?

TOKİ Muğla kura çekilişi yoğun ilgi görüyor. TOKİ'nin Her Yıl 100 Bin Konut Projesi için kura çekimleri başladı. TOKİ tarafından açıklanan kura takviminde il il, ilçe ilçe konut projeleri kura tarihi ve yeri bilgisi yer alıyor. Bu hafta yapılacak kura çekilişleri arasında Muğla Konutları da yer alıyor. TOKİ Muğla kura çekilişi sonuçları ne zaman açıklanır? sorusunun yanıtı haberimizde...

TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Muğla kura çekilişi, 28 Şubat 2020 tarihinde saat 10:00'da gerçekleşecek. Kura, Muğla Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda çekilecek.





TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

TOKİ Muğla kura çekilişi sonuçları henüz açıklanmadı. TOKİ Muğla kura çekilişi açıklandıktan sonra isim listesi haberimiz içerisine eklenecektir.

100 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ HAKKINDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi için 16 Aralık 2019- 15 Ocak 2020 tarihleri arasında başvurular alınmıştı.

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.