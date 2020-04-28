TOKİ Manisa kura çekiliş sonuçları için geri sayım sona eriyor. 23 Mart’ta Koronavirüs (KOVİD-19) tedbirleri kapsamında ara verilen TOKİ 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde hak sahipliği belirleme kuraları bugün yeniden başlıyor. Bugün TOKİ'nin Manisa'da inşa edeceği konutların kurası çekiliyor. Kura canlı olarak takip edilebiliyor. TOKİ Manisa kura çekilişi canlı nereden izlenir? TOKİ Manisa kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? gibi soruların yanıtı haberimizde yer alıyor.

TOKİ MANİSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

Manisa Köprübaşı 75 konut, Manisa Akhisar 125 konut, Manisa Salihli 150 konut için kura çekilişi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacak.

TOKİ Facebook canlı yayın izlemek için tıklayın.

TOKİ Twitter canlı yayın izlemek için tıklayın.

TOKİ Instagram canlı yayın izlemek için tıklayın.

TOKİ Youtube canlı yayın izlemek için tıklayın.

TOKİ MANİSA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Manisa kura çekilişi canlı olarak sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor. Kura çekilişleri sona erdikten sonra isim listeleri haberimiz içerisinde eklenecektir.

TOKİ MANİSA KONUT PROJESİ VE KURA SAATLERİ HAKKINDA

MANİSA MANİSA İLİ KÖPRÜBAŞI İLÇESİ 75 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ 53 22 75 28 Nisan 2020 Salı 10:00 İNTERNET CANLI YAYIN

MANİSA MANİSA İLİ AKHİSAR İLÇESİ 125 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 88 37 125 28 Nisan 2020 Salı 11:00 İNTERNET CANLI YAYIN

MANİSA MANİSA İLİ SALİHLİ İLÇESİ 150 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 105 45 150 28 Nisan 2020 Salı 13:00 İNTERNET CANLI YAYIN