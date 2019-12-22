TOKİ kura tarihleri belli oldu mu? 2020 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanır?

TOKİ 2020 kura tarihleri başvuru yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanır? 100 bin sosyal konut başvuruları 16 Aralık ve 15 Ocak tarihleri aralığında yapılıyor. Konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T Halk Bankası A.Ş ’nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile ve e-Devlet üzerinden başvurular kabul ediliyor. Hak Sahibi Belirleme Kurası noter huzurunda yapılacak.

TOKİ KURA TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Kurum tarafından yapılan açıklamada kura çekiliş yeri ve programının daha sonra açıklanacağı duyuruldu.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILACAK?

“Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10’u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) “En Az %40 Engelli Vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

1. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şube’lerinden geri alabilecektir.

Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare’ce belirlenecek tarihte “Konut Belirleme Kurası” çekilecektir.

İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.