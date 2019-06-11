TOKİ kura sonuçları 2019 açıklandı mı? TOKİ Ankara kura çekilişi ne zaman?

TOKİ Ankara 2019 projesi, Ankara Yenimahalle Yakacık Mahallesi'nde yükselecek. Ankara Yenimahalle Yakacık TOKİ 2019 projesinde toplam 451 adet daire yer alıyor.Projede 2+1 ve 3+1 daireler mevcut. 2+1 daireler brüt 75 metrekare büyüklükte, 3+1 daireler brüt 110 metrekare büyüklükte tasarlandı. TOKİ Ankara Yeni Mahalle 2+1 daire fiyatları 142 bin 500 TL, 3+1 daire fiyatları 209 bin TL olarak belirlendi.

TOKİ Ankara Yenimahalle Yakacık Mahallesi 2+1 daireler için 16 bin 600 TL peşinat ödendiğinde, kalan bedel 180 ay boyunca 696 TL taksitle ödeniyor.28 bin TL peşinat ödendiğinde ise, kalan bedel 475 TL takaitle 240 ay boyunca ödeniyor.

TOKİ Ankara Yenimahalle 2019 projesinde 3+1 daireler için 19 bin 900 TL peşinat ödendiğinde, kalan bedel 120 ay boyunca 1,567 TL taksitle ödeniyor. 40 bin 800 TL peşinat ödendiğinde, kalan bedel 180 ay boyunca 928 TL taksitle ödeniyor.

TOKİ ANKARA YENİMAHALLE 2019 KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Ankara Yenimahalle Yakacık Mahallesi Toplu Konut Uygulaması kapsamında üretilecek 451 konut için 11 Mart-19 Nisan 2019 tarihleri arasında alınan talep başvuruları için kura listeleri hazırlanmıştır; kura çekilişi 11 Haziran 2019 tarihinde Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait Sincan Kapalı Spor Salonu’nda saat 11:00’de yapılacak.

Kurada asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 iş günü sonrasında Türkiye Halk Bankası A.Ş. yetkili Şubeleri’nden geri alabilecek.

TOKİ ANKARA YENİMAHALLE 2019 KURA SONUÇLARI

TOKİ Ankara 2019 Yeni Mahalle Yakacık kurası henüz açıklanmadı. Açıklandığında sitemizde yer alacak.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

1- T.C. vatandaşı olması,

2- Projenin bulunduğu il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

3- Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması

4- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması,

5- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.800 TL olması gerekmektedir (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.800 TL olması gerekmektedir.) (3+1 Konut tipi hariç)

6- Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

7- Ayrıca, konut başvuruları yapacak vatandaşların;

- 2+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 25 yaşını tamamlamaları;

- 3+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 18 yaşını tamamlamaları; gerekiyor.

Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmaktadır. Açık satışlarda ise, genel olarak ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bu şartlar bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

TOKİ YENİ MAHALLE 2019 OTURMA KOŞULU VE DEVİR İŞLEMLERİ

2+1 daire projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

3+1 daire projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 1 (bir) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir.

Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir