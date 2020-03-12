TOKİ Kocaeli Körfez kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Kocaeli Körfez kura çekilişi ne zaman?

TOKİ Kocaeli Körfez kura sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı binlerce Körfezli tarafından yoğun olarak araştırılıyor. TOKİ'nin 100 Bin Konut Projesi kapsamında Kocaeli'nin Körfez ilçesine inla edeceği 1500 konut için kura çekilişi yarın (13 Mart Cuma günü) gerçekleşecek. Kura 2+1 ve 3+1 konutlar için ayrı saatlerde gerçekleşecek.

TOKİ KÖRFEZ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Kocaeli Körfez kura çekilişi yarın gerçekleşecek. 2+1 konutların kurası saat 10:00'da, 3+1 konutların kurası ise 13:00'de gerçekleşecek. Kura Derince Spor Salonu'nda çekilecek.

TOKİ KÖRFEZ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Kocaeli Körfez kura sonuçları henüz açıklanmadı. TOKİ Kocaeli Körfez kura sonuçları açıklandıktan sonra isim listesi haberimiz içerisinde yer alacak.

TOKİ KÖRFEZ KONUTLARI HAKKINDA

TOKİ'nin 100 Bin Konut Projesi kapsamında Kocaeli'nin Körfez ilçesine inşa edeceği 1500 konutun 1050 adeti 2 oda 1 salon tipinde, 450 adeti ise 3 oda 1 salon tipinde gerçekleşecek.