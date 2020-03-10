TOKİ Kocaeli İzmit kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ İzmit kura sonuçları ne zaman açıklanır?

TOKİ Kocaeli İzmit kura sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. İzmitlilerin heyecanla beklediği TOKİ Kocaeli İzmit kura çekilişi için geri sayım sona eriyor. TOKİ Kocaeli İzmit kura çekilişi yarın (11 Mart Çarşamba günü) gerçekleşecek. Proje kapsamında inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutların kurası farklı saatlerde yapılacak. TOKİ Kocaeli İzmit kura sonuçları açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecek.

TOKİ KOCAELİ İZMİT KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Kocaeli İzmit kura çekilişi yarın (11 Mart Çarşamba günü) gerçekleşecek. 2+1 konutların kurası saat 10:00'da, 3+1 konutların kurası ise saat 13:00'te yapılacak. Kura Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda çekilecek.

TOKİ KOCAELİ İZMİT KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Kocaeli İzmit kura sonuçları henüz açıklanmadı. TOKİ Kocaeli İzmit kura sonuçları açıklandıktan sonra isim listesi haberimiz içerisine eklenecektir.

TOKİ KOCAELİ İZMİT PROJESİ HAKKINDA

TOKİ tarafından Her Yıl 100 Bin Konut projesi kapsamında Kocaeli İzmit'e toplamda 1250 konut inşa edilecek. Konutların 875 adet 2 oda 1 salon tipinde, 375 adeti ise 3 oda 1 salon tipinde olacak.