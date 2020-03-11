TOKİ Kocaeli Gebze kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Kocaeli Gebze kurası ne zaman? İşte yanıtı

TOKİ Kocaeli Gebze kura sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı şimdiden araştırılmaya başlandı. Gebzelilerin heyecanla beklediği kura çekilişi için tarih geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. TOKİ'nin Her Yıl 100 Bin Proje kapsamında Gebze'de inşa edeceği konutların kurası (yarın) 12 Mart 2020 Perşembe günü gerçekleşecek.

TOKİ KOCAELİ GEBZE KURASI NE ZAMAN?

TOKİ Koceli Gebze kurası (yarın) 12 Mart 2020 Perşembe günü gerçekleşecek. Kura saat 11:00'de Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde yapılacak.

TOKİ KOCAELİ GEBZE KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Kocaeli Gebze kura sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandıktan sonra, TOKİ Kocaeli Gebze kura sonuçları isim listesi haberimiz içerisine eklenecektir.

TOKİ KOCAELİ GEBZE KONUTLARI HAKKINDA

TOKİ Kocaeli Gebze Konutları'nda 175 adeti 2 oda 1 salon, 75 adeti 3 oda 1 salon olmak üzere toplamda 250 konut inşa edilecek.