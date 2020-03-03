TOKİ Kayseri Karpuzatan kurası çekiliyor! 2020 TOKİ Kayseri Karpuzatan kura sonuçları açıklandı mı?

2020 TOKİ Kayseri Kocasinan Karpuzatan kura sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. 550 konutluk TOKİ Kayseri Kocasinan Karpuzatan Projesi'nin kurası bugün çekiliyor. TOKİ Kayseri Kocasinan kura sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı şimdiden araştırılmaya başlandı. 2020 TOKİ Kayseri Kocasinan kuraları ile ilgili merak edilen tüm detaylara haberimiz içerisinden erişebilirsiniz.

TOKİ KAYSERİ KOCASİNAN KARPUZATAN KURASI NE ZAMAN?

TOKİ Kayseri Kocasinan kurası, saat 11:00'de Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Merkezi'nde çekiliyor.

TOKİ KAYSERİ KOCASİNAN KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Kayseri Kocasinan kura sonuçları henüz açıklanmadı. TOKİ Kayseri Kocasinan kura sonuçları açıklandıktan sonra isim listesine haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz. Sonuçlar aynı zamanda e-devlet üzerinden de sorgulanabiliyor.

TOKİ KAYSERİ KOCASİNAN PROJESİ HAKKINDA

TOKİ Kayseri Kocasinan Karpuzatan'da inşa edilecek toplu konut projesinde 385 adet 2+1, 165 adet 3+1 konut yer alıyor. Toplamda 550 konut inşa ediliyor.

TOKİ 100 BİN KONUT PROJESİ NEDİR?

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başladı. Proje ile 100 bin dar gelirli aile kira öder gibi ev sahibi olacak. Proje için başvurular 15 Aralık - 16 Ocak tarihleri arasında alındı. TOKİ kuraları il il çekilmeye başlandı.