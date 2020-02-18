TOKİ Kayseri kura çekilişi listesi açıklandı mı? Gözler TOKİ Kayseri kura sonuçlarında

TOKİ Kayseri kura çekilişinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. TOKİ kura çekilişi listesi yayınlandı mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"ne toplam 1 milyon 211 bin 518 kişi başvurdu. Şimdi kura için heyecan başladı.

TOKİ KAYSERİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 başvuru yapıldığını, kuralarının şubat ayında çekileceğini duyurdu. Net tarihler açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

KAYSERİ’DE NE KADAR KONUT YAPILACAK?

TOKİ Kayseri’de bu proje kapsamında 3 bin konut yapacak.

TOKİ KURASI NASIL YAPILACAK?

“Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10’u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) “En Az %40 Engelli Vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.

1. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şube’lerinden geri alabilecektir.

Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare’ce belirlenecek tarihte “Konut Belirleme Kurası” çekilecektir.

İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.