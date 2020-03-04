TOKİ Kayseri kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ 2020 Kayseri Melikgazi kura sonuçları isim listesi

TOKİ Kayseri kura sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. TOKİ Kayseri kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Rekor talep alan 100 bin Sosyal Konut Projesi başvurularının tamamlanmasının ardından gözler hak sahibi belirleme kurasına çevrildi. Kayseri Kocasinan’da kura 2 Mart tarihinde gerçekleştirildi. Kayseri Melikgazi ve Mimarsinan’da yapılacak olan konutlar için hak sahipleri belirleme kurası bugün gerçekleştirilecek.

TOKİ KAYSERİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ Kayseri Melikgazi Mimarsinan kura çekilişi 4 Mart tarihinde yapılacak. Kura çekilişi saat 11:00’da KADİR HAS KONGRE MERKEZİ VE SPOR MERKEZİ’nde gerçekleştirilecek.

TOKİ KURASI NASIL YAPILIYOR?

“Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10’u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) “En Az %40 Engelli Vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

1. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şube’lerinden geri alabilecektir.

Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare’ce belirlenecek tarihte “Konut Belirleme Kurası” çekilecektir.

İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.