TOKİ İzmir Seferihisar kurası çekiliyor! TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları ne zaman açıklanır?

TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları ne zaman açıklanır? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Dün başlayan 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’nin kuraları devam ediyor. İlk kura dün İzmir Karabağlar projesi için çekildi. Bugünkü çekilişte ise İzmir Seferihisar'da inşa edilecek 1000 konut sahibini bulacak. Projeye başvuruda bulunanlar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor.

TOKİ İZMİR SEFERİHİSAR KURASI NEREDE ÇEKİLİYOR?

TOKİ İzmir Seferihisar kurası, saat 11:00'de Seferihisar Belediye Düğün Salonu'da çekiliyor. Kuraya başvuruda bulunanlar, kura çekim yerine giderek sonuçları canlı takip edebiliyor.

TOKİ İZMİR SEFERİHİSAR KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları, kura çekim yerindeki vatandaşlarla canlı olarak paylaşılıyor. Oraya gidemeyen vatandaşlar ise e-devlet üzerinden kura sonuçlarını sorgulayabiliyor.

Ayrıca, İzmir’de talep toplanan Aliağa projesinde 26 Şubat ve Kemalpaşa ilçesinde ise 27 Şubat tarihinde kuralar gerçekleştirilecek.

KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI







100 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ HAKKINDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi için 16 Aralık 2019- 15 Ocak 2020 tarihleri arasında başvurular alınmıştı.

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.