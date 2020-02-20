TOKİ İzmir kura çekilişleri ne zaman? 2020 İzmir TOKİ çekilişi nerede, saat kaçta?

TOKİ İzmir kura çekilişi ne zaman? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. TOKİ İzmir Karabağlar, Seferihisar, Aliağa, Kemalpaşa Konutları'na başvuran vatandaşların merak ettiği kura çekilişi ile ilgili detaylar netleşti. Kura çekiliş tarihleri geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Kura saat ve yer bilgisi de TOKİ tarafından duyuruldu. İşte TOKİ İzmir kura çekilişlerine ilişkin detaylar...

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİLİŞ BİLGİLERİ

İZMİR İLİ KARABAĞLAR İLÇESİ 750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ (H.B.) kurası 24 Şubat 2020 Pazartesi günü, saat 13:00'te İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halkapınar Kapalı Spor Salonu'nda çekilecek.

İZMİR İLİ SEFERİHİSAR İLÇESİ 1000 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ kurası 25 Şubat 2020 Salı günü saat 11:00'de Seferihisar Belediye Düğün Salonu'nda çekilecek.

İZMİR İLİ ALİAĞA İLÇESİ 750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ kurası 26 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 13:00'te Aliağa Belediyesi Enka Kapalı Spor Tesisleri'nde çekilecek.

İZMİR İLİ KEMALPAŞA İLÇESİ 800 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ kurası 27 Şubat 2020 Perşembe günü saat 11:00'de Kemalpaşa İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda çekilecek.

TOKİ KONUT PROJESİ ÖDEMELERİ

Hak sahiplerine konutlar;

Satış fiyatının %10’u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile sabit taksit ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. / T. Halk Bankası A.Ş. / Katılım Bankaları tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.

SÖZLEŞME İMZALANMASI:

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.