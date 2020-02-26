TOKİ İzmir Kemalpaşa kurası ne zaman? Gözler TOKİ İzmir Kemalpaşa kura çekilişinde

Başvuruların 15 Aralık - 16 Ocak tarihlerinde alındığı TOKİ projelerinin kura çekimi başladı. TOKİ kura çekilişleri il il, ilçe ilçe yapılmaya başlandı. İlk olarak İzmir'in Karabağlar ilçesine inşa edilecek konutlar için kura çekild. İzmirlilerin heyecanla beklediği Aliağa kurası için de geri sayım sona erdi. TOKİ İzmir Kemalpaşa kurası ne zaman? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. TOKİ İzmir Kemalpaşa kura çekilişi ile ilgili merak edilenler haberimizde..

TOKİ İZMİR KEMALPAŞA KURASI NE ZAMAN?

TOKİ İzmir Kemalpaşa kura çekilişi, 27 Şubat 2020 Perşembe günü Kemalpaşa İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda yapılacak. Projede 560 adet 2+1, 240 adet 3+1 olmak üzere toplamda 800 konut inşa edilecek. 800 konut yarın sahibini bulacak.

TOKİ İZMİR KEMALPAŞA KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

TOKİ İzmir Kemalpaşa kura çekilişine gidenler, sonuçları canlı bir şekilde takip edebilecek. Kura çekimini izleyemeyenler ise sonuçları e-devlet sayfasından sorgulayabilecek. Ayrıca TOKİ tarafından kura sonuçları isim listesi de erişime açılacak.

100 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ HAKKINDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi için 16 Aralık 2019- 15 Ocak 2020 tarihleri arasında başvurular alınmıştı.

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.