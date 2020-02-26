TOKİ İzmir Aliağa kurası çekildi mi? TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 açıklandı mı?

TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 açıklandı mı? sorusu gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’nin kuraları Pazartesi günü başlamıştı. Pazartesi günü Karabağlar, Salı günü Seferihisar konutlarının kurası çekildi. Bugün TOKİ İzmir Aliağa kurası çekiliyor. TOKİ İzmir Aliağa projesine başvuranlar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor.

TOKİ İZMİR ALİAĞA KURASI NEREDE ÇEKİLİYOR?

TOKİ İzmir Aliağa kurası saat 13:00'te Aliağa Belediyesi Enka Kapalı Spor Tesisleri'nde gerçekleşecek.

TOKİ İZMİR ALİAĞA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları kura çekim yerindeki vatandaşlarla canlı olarak paylaşılıyor. Kura çekimini canlı olarak takip edemeyenler, e-devlet üzerinden sonuçları sorgulayabildiği gibi TOKİ tarafından açıklanan isim listesi de inceleyebiliyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2020

TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları isim listesi henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde eklenecektir.

E-DEVLET KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI



100 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ HAKKINDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi için 16 Aralık 2019- 15 Ocak 2020 tarihleri arasında başvurular alınmıştı.

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.