Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye’nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konutun kuraları 6 Mayıs Pazartesi günü Ankara'da başladı. Yatay mimari konseptiyle 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa edilecek 50 bin yeni sosyal konut için 06 Mart -19 Nisan 2019 tarihleri arasında talepler toplandı. Ankara'da kura çekiminin gerçekleşmesi ile birlikte gözler İstanbul'a çevrildi. Peki, TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Başakşehir Kayabaşı'nda, Başakşehir Ayazma'da, Silivri Alipaşa'da, Başakşehir Hoşdere'de ve Tuzla Aydınlı'da'da inşa edilecek projeler için kura günü heyecanla bekleniyor. TOKİ İstanbul kura tarihlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

İstanbul Başakşehir Kayabaşı projesi için kura tarihi 26-27 Haziran, Silivri Alipaşa projesi için kura tarihi 28 Haziran, Tuzla projesi için kura tarihi 1 Temmuz ve Başakşehir Ayazma ve Başakşehir Hoşdere projesi için kura tarihi 2 Temmuz olarak açıklandı.

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura sonuçları, kura çekim törenlerinin gerçekleştirilmesinin hemen ardından açıklanacak.

TOKİ İSTANBUL PROJELERİ



1- BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI

TOKİ Başakşehir Kayabaşı projesinde toplamda 4 bin 467 adet konut yer alacak. 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon daire seçeneklerinin bulunduğu projede 793 TL taksitle daire sahibi olunabilecek.

2- BAŞAKŞEHİR AYAZMA

TOKİ Başakşehir Ayazma projesinde 311 adet daire yer alacak. 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon şeklinde inşa edilecek olan projede aylık 793 TL'den başlayan taksitlerle daire sahibi olunabilecek.

3- SİLİVRİ ALİPAŞA

Silivri Alipaşa projesi kapsamında toplamda 685 adet konut inşa edilecek. Projede 343 adet 2+1, 342 adet 3+1 daire yer alacak. TOKİ Silivri Alipaşa projesinde 651 TL'den başlayan taksitlerle daire sahibi olunabilecek.

4-) BAŞAKŞEHİR HOŞDERE

Başakşehir Hoşdere TOKİ projesinde toplamda 337 adet konut inşa edilecek. TOKİ Başakşehir Hoşdere projesinde 793 TL taksitle konut sahibi olunabilecek. Projede 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri yer alacak.

5- TUZLA AYDINLI

Tuzla Aydınlı TOKİ projesinde 500 adet yeni konut inşa edilecek. TOKİ Tuzla Aydınlı projesinde 250 adet 2 oda 1 salon, 250 adet 3 oda 1 salon konut yer alacak. Projede 663 TL'den başlayan taksitlerle daire sahibi olunabilecek.

TOKİ İSTANBUL 2019 BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

1- T.C. vatandaşı olması,

2- Projenin bulunduğu il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

3- Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması

4- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması,

5- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.800 TL olması gerekmektedir (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.800 TL olması gerekmektedir.) (3+1 Konut tipi hariç)

6- Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

7- Ayrıca, konut başvuruları yapacak vatandaşların;

- 2+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 25 yaşını tamamlamaları;

- 3+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 18 yaşını tamamlamaları; gerekiyor.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILACAK?

TOKİ'nin resmi bildirgesindeki bilgilere göre "Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde ilan edilecek tarihte yapılacaktır.

Kura çekiminden sonra hak sahibi olamayanlar yatırdıkları ücretleri iki iş gününden sonra Halk Bankası şubelerinden alabilecek.