TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? TOKİ 2020 İstanbul kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ İstanbul kura çekilişinin ne zaman yapılacağı ile ilgili son dakika açıklaması araştırılıyor. TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 100 bin Sosyal Konut Projesi için 1 milyon 137 bin 982 başvuru yapıldığını, kuralarının şubat ayında çekileceğini duyurmuştu. İlk kura çekilişi İzmir Karabağlar’da 24 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek Peki İstanbul’da kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 başvuru yapıldığını, kuralarının şubat ayında çekileceğini duyurdu. İlk kura çekilişi İzmir Karabağlar’da 24 Şubat tarihinde yapılacak.

Henüz TOKİ İstanbul kura çekilişi tarihi ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

TOKİ İSTANBUL 2020 PROJELERİ

TOKİ 2020 İstanbul projeleri başvurular alınırken açıklanmıştı. İşte TOKİ İstanbul projeleri:

İstanbul İli Arnavutköy ilçesine 3.750 konut,

İstanbul İli Başakşehir ilçesine 500 konut,

İstanbul İli Tuzla ilçesine 5750 konut inşa edilecek.

SÖZLEŞME İMZALANMASI

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.