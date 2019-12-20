TOKİ İstanbul 2020 başvuruları nereye yapılacak? TOKİ İstanbul projeleri nerede olacak?

TOKİ İstanbul 2020 projeleri, başvuruların başlaması ile beraber yayınlandı. Vatandaşlar, “TOKİ İstanbul projeleri nerede olacak?” sorusunun yanıtını öğrenmek istiyorlar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başvuruları 15 Ocak 2020 tarihine kadar yapılabilecek.

TOKİ İSTANBUL 2020 PROJELERİ NEREDE?

TOKİ İstanbul 2020 projelerinin hangi bölgelerde inşa edileceği belli oldu. TOKİ 2020 İstanbul projeleri şöyle açıklandı;

İstanbul İli Arnavutköy ilçesine 3.750 konut,

İstanbul İli Başakşehir ilçesine 500 konut,

İstanbul İli Tuzla ilçesine 5750 konut inşa edilecek.

TOKİ BAŞVURULARI NEREYE YAPILACAK?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T Halk Bankası A.Ş ’nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecektir.

Başvuru Bedeli 2+1: 500.- TL

Başvuru Bedeli 3+1: 1.000.-TL

Başvurular; 3 kategoride kabul edilecektir;

1. Kategori olan “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri”

2. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımız”

3. Kategori olan “Diğer alıcı adayları”

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecektir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuru sahibi;

• E-devlet üzerinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut İşyeri Başvuru" hizmeti ile başvuru yapabilmektedir.

• Başvuru ekranında, bilgilendirme ve ilan metninde başvuru şartları ile ilgili bilgilendirme yer almaktadır.

• E-Devlet üzerinden yapılan başvurunun tamamlanması için ilgili banka tarafından SMS ile tarafınıza iletilen hesap numarasına Başvuru Bedeli'nin yatrılması gerekmektedir.

• Başvuru durumunuzu E-Devlet Başvuru Listesi ekranından takip edebilirsiniz.

• Internet Bankacılığı üzerinden gerçekleştirilecek başvuru bedeli ödemelerinde sahte SMS bilgilendirmesine karşı dikkatli olunması ve hesabın adınıza başvuru işlemi için açılmış hesap olduğundan emin olunması önemle duyurulur...