TOKİ indirim kampanyası başvurusu ne zaman? 2020 TOKİ borç kapatma kampanyası detayları neler?

TOKİ'den yeni müjde geldi. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün TOKİ'den ev satın alan ve ödemeleri devam eden vatandaşlara müjde verdi. Oluşturulan kampanya kapsamında TOKİ'den ev alanların ve ödemeleri devam edenlerin borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim uygulanacak. Peki, TOKİ indirim kampanyası başvurusu ne zaman? TOKİ borç kapatma kampanyası detayları neler?

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

TOKİ indirim kampanyası başvuruları 21 Ekim'de başlayacak. Kampanya 19 Kasım'a kadar devam edecek.

MURAT KURUM DUYURDU

Bakan Kurum, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim'de başlayacak kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları yarın TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun.